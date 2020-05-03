В Крыму еще одна зараженная коронавирусом женщина находится на аппарате ИВЛ
В Крыму зарегистрировали за минувшие сутки еще один случай заражения коронавирусом: 69-летняя женщина лежала в Сакской больнице с пневмонией, позднее у нее диагностировали коронавирус.
Сейчас женщина находится на аппарате искусственной вентиляции легких в инфекционном стационаре.
- Мы не можем сегодня выявить источник инфекции, - констатировала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
В общей сложности в Крыму подтвердили 105 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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