В Крыму еще одна зараженная коронавирусом женщина находится на аппарате ИВЛ

3 Май 2020 2020-05-03T10:10:33+03:00

Всего на полуострове уже 105 подтвержденных случаев заболевания

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В Крыму зарегистрировали за минувшие сутки еще один случай заражения коронавирусом: 69-летняя женщина лежала в Сакской больнице с пневмонией, позднее у нее диагностировали коронавирус.

Сейчас женщина находится на аппарате искусственной вентиляции легких в инфекционном стационаре.

- Мы не можем сегодня выявить источник инфекции, - констатировала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

В общей сложности в Крыму подтвердили 105 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU