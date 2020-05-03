Крымские полицейские составили протоколы на 206 нарушителей режима самоизоляции

3 Май 2020 2020-05-03T10:36:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму сотрудники МВД составили протоколы на 206 нарушителей режима всеобщей самоизоляции.

- Продолжаем фиксировать большое количество лиц на улицах, - отметил на заседании оперативного штаба замглавы МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Кроме того, полицейские составили 6 протоколов на родителей, чьи несовершеннолетние дети находились на улице без взрослых в нарушение указа главы республики.

Также Александр Смаглин доложил, что 50 мобильных групп сотрудников МВД проверяют адреса, которые указали приезжие в качестве места пребывания. Проверили уже 419 адресов, за минувшие сутки нарушений не обнаружили.

Также полицейские проконтролировали 221 человека, которые получили предписание об обязательной самоизоляции от Роспотребнадзора, все граждане законопослушно сидели по домам.

Из 866 проверенных объектов полицейские нашли нарушения у трех предпринимателей: они работали, хотя не получили соответствующее разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU