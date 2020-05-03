Шесть человек, которые были на службе вместе с зараженными певцами церковного хора в Крыму, попали в стационар

3 Май 2020 2020-05-03T10:49:02+03:00

Диагноз covid-19 у них пока не подтвердили, но медики уже начали лечение

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В Роспотребнадзоре рассказали подробности о заражении в церкви. Напомним, с коронавирусом госпитализировали двоих певцов из церковного хора в селе Крымское Сакского района.

Певцы находились в храме на пасхальной службе. Богослужение проходило без посетителей, церкви находились только священнослужители и люди, прислуживающие при храме, - всего 15 человек.

У певцов хора с подтвержденным коронавирусом развилась пневмония, у остальных covid-19 пока не подтвердили, однако у некоторых уже проявляются симптомы ОРВИ.

- У шестерых из 15 диагноз ОРВИ, и они получают соответствующее лечение. Вчера они были госпитализированы в условия стационара. Еще у шести клиники нет, они находятся под медицинским наблюдением, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что режим всеобщей самоизоляции продолжает действовать, и всем крымчанам необходимо соблюдать установленные ограничения.

Всего на сегодняшний день в Крыму зарегистрировали 105 случаев коронавирусной инфекции, двое пациентов - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU