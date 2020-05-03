Роспотребнадзор призвал крымчан не пытаться выехать на Украину

3 Май 2020 2020-05-03T10:58:52+03:00

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Роспотребнадзор просит крымчан оставить попытки пересечь границу с Украиной. Соседнее государство закрыло свои пропускные пункты, поэтому попасть в незалежную все равно не получится, а на обратном пути всех ждет постановление санитарных врачей об обязательной самоизоляции.

- Они [жители Крыма] проходят госграницу, выходят на нейтральную территорию и вынуждены возвращаться и получать соответствующие документы о нахождении в условиях самоизоляции. Мы не выносим постановления на обсерватор, потому что дальше нейтральной полосы они не прошли, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба. - Не стоит этого делать, тратить свое время на попытки покинуть территорию Российской Федерации.

В свою очередь глава РК Сергей Аксенов отметил, что единственная причина для посещения Украины в условиях пандемии - похороны родственников.

- Других причин для того, чтобы выезжать на территорию Украины в нынешней ситуации, нет, - подчеркнул глава республики.

Напомним, граница Республики Крым закрыта на въезд для всех, кроме граждан РФ и лиц с видом на жительство в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU