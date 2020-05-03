Сайт правительства Крыма подвергся DDOS-атаке

3 Май 2020 2020-05-03T11:53:30+03:00

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Сайт правительства Республики Крым подвергся DDOS-атаке: хакеры пытались сломать систему подачи уведомлений о начале работы субъектов предпринимательства.

Напомним, все предприниматели, которые работают с 1 мая, должны обязательно сообщить о начале своей деятельности в условиях пандемии. Бизнесмены обязаны соблюдать усиленные меры эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Подачу уведомлений о начале работы правительство РК организовало онлайн.

- Вчера была DDOS-атака, - сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Пытались через регистрацию предприятий свалить сайт правительства. Пабота там была практически до ночи [по восстановлению сайта]. Ситуацию сказали, что поправили. Доброжелатели какие-то. Я думаю, из соседней страны скорее всего.

Всего по состоянию на утро 7 мая бизнесмены Крыма подали уже более 7 тысяч уведомлений о начале работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU