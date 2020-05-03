В Крыму с 1 мая заработали более 500 предпринимателей, более 7 тысяч - подали уведомления

3 Май 2020 2020-05-03T12:50:03+03:00

В Крыму все больше предпринимателей возвращаются к работе Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму расширяется список отраслей бизнеса, которым разрешено работать в условиях пандемии

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Крымское правительство получило от предпринимателей уже более 7 тысяч уведомлений о начале работы с 1 мая.

Напомним, такие уведомления должны подать и те, кому разрешалось работать в условиях пандемии ранее, и те, кто только планирует снова запустить свой бизнес, так как получил разрешение.

- На 9 часов утра 3 мая подано 7236 уведомлений на разрешение деятельности, - отчитался на заседании оперативного штаба премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, уже заработали с 1 мая 558 новых субъектов предпринимательства.

Всех бизнесменов проверяют как надзорные органы, так и выездные группы чиновников. За минувшие сутки выявлено 157 нарушений новых санитарных требований, введенных временно из-за угрозы коронавируса.

Как сообщала КП-Крым, сайт правительства накануне подвергся DDOS-атаке: хакеры попытались сломать систему подачи онлайн-уведомлений о работе бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU