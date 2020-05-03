В Крыму с 1 мая заработали более 500 предпринимателей, более 7 тысяч - подали уведомления
Крымское правительство получило от предпринимателей уже более 7 тысяч уведомлений о начале работы с 1 мая.
Напомним, такие уведомления должны подать и те, кому разрешалось работать в условиях пандемии ранее, и те, кто только планирует снова запустить свой бизнес, так как получил разрешение.
- На 9 часов утра 3 мая подано 7236 уведомлений на разрешение деятельности, - отчитался на заседании оперативного штаба премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, уже заработали с 1 мая 558 новых субъектов предпринимательства.
Всех бизнесменов проверяют как надзорные органы, так и выездные группы чиновников. За минувшие сутки выявлено 157 нарушений новых санитарных требований, введенных временно из-за угрозы коронавируса.
Как сообщала КП-Крым, сайт правительства накануне подвергся DDOS-атаке: хакеры попытались сломать систему подачи онлайн-уведомлений о работе бизнеса.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»