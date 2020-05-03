2020-05-03T13:01:41+03:00
Общество

Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»

Власти изучают возможность тотального паспортного контроля в прибрежных поселках
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму ужесточили режим всеобщей самоизоляции на майскиеВ Крыму ужесточили режим всеобщей самоизоляции на майскиеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен количеством приезжих, которые все же попали в регион на майские.

- Приезжих очень много, - заявил Аксенов на заседании оперативного штаба. Незаконные мини-отели заполнены почти все. Кому война, а кому мать родна! Многие едут. Черноморский район - в каждом двое приезжие машины! Как мы удержим карантин, если крымчане не хотят помогать?!

Глава республики предупредил владельцев нелегальных мини-отелей, а также квартир под съем о том, что принимая туристов в условиях пандемии, можно «запустить заразу в дом, гоняясь за заработком». Сергей Аксенов подчеркнул, что этим бизнесмены делают хуже и себе, и соседям.

Глава республики поручил правоохранителям подумать, возможно ли сейчас обойти прибрежные поселки и устроить там тотальный паспортный контроль.

Напомним, в Крыму с 1 мая все приезжие, у которых нет своего жилья на полуострове, отправляются в обсерватор на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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