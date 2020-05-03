Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»

3 Май 2020 2020-05-03T13:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен количеством приезжих, которые все же попали в регион на майские.

- Приезжих очень много, - заявил Аксенов на заседании оперативного штаба. Незаконные мини-отели заполнены почти все. Кому война, а кому мать родна! Многие едут. Черноморский район - в каждом двое приезжие машины! Как мы удержим карантин, если крымчане не хотят помогать?!

Глава республики предупредил владельцев нелегальных мини-отелей, а также квартир под съем о том, что принимая туристов в условиях пандемии, можно «запустить заразу в дом, гоняясь за заработком». Сергей Аксенов подчеркнул, что этим бизнесмены делают хуже и себе, и соседям.

Глава республики поручил правоохранителям подумать, возможно ли сейчас обойти прибрежные поселки и устроить там тотальный паспортный контроль.

Напомним, в Крыму с 1 мая все приезжие, у которых нет своего жилья на полуострове, отправляются в обсерватор на две недели.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU