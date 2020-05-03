Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек

3 Май 2020 2020-05-03T13:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 1,8 тысячи человек: они либо приехали из неблагополучных по коронавирусу регионов, либо контактировали с зараженными.

- За последние сутки взяты под наблюдение 45 человек, сняты с наблюдения – 51, - рассказала вице-премьер Елена Романовская.

По ее словам, в стационарах сейчас 116 человек, двое пациентов - на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторах в настоящее время находятся 806 человек. Напомним, в режиме обсервации сейчас находятся несколько больниц, где выявлены вспышки коронавируса. Кроме того, работают четыре обсерватора в Евпатории и Ялте - на базе местных санаториев.

Вице-премьер Елена Романовская попросила правоохранителей увеличить количество нарядов полиции возле обсерваторов. Как сообщалось ранее, уже были попытки оттуда сбежать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU