2020-05-03T13:44:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек

Вице-премьер Елена Романовская попросила увеличить количество полицейских, охраняющих учреждения
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму подтвердили 105 случаев заражения коронавирусомВ Крыму подтвердили 105 случаев заражения коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 1,8 тысячи человек: они либо приехали из неблагополучных по коронавирусу регионов, либо контактировали с зараженными.

- За последние сутки взяты под наблюдение 45 человек, сняты с наблюдения – 51, - рассказала вице-премьер Елена Романовская.

По ее словам, в стационарах сейчас 116 человек, двое пациентов - на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторах в настоящее время находятся 806 человек. Напомним, в режиме обсервации сейчас находятся несколько больниц, где выявлены вспышки коронавируса. Кроме того, работают четыре обсерватора в Евпатории и Ялте - на базе местных санаториев.

Вице-премьер Елена Романовская попросила правоохранителей увеличить количество нарядов полиции возле обсерваторов. Как сообщалось ранее, уже были попытки оттуда сбежать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек
Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»
В Крыму с 1 мая заработали более 500 предпринимателей, более 7 тысяч - подали уведомления
Сайт правительства Крыма подвергся DDOS-атаке
В Крыму развернули четвертый обсерватор
Роспотребнадзор призвал крымчан не пытаться выехать на Украину
Шесть человек, которые были на службе вместе с зараженными певцами церковного хора в Крыму, попали в стационар
Крымские полицейские составили протоколы на 206 нарушителей режима самоизоляции
В Крыму еще одна зараженная коронавирусом женщина находится на аппарате ИВЛ
Координатор Бессмертного Полка в Крыму рассказал, как почтить память ветеранов дома
Погода в Крыму на 3 мая: небольшой дождь и тепло до +25
В Ялте зацвела глициния: 5 красивых фото с Южного берега Крыма
В Севастополе произошло смертельное ДТП: один погибший, трое пострадавших
На «Тавриде» возле Бахчисарая перезапущено движение
В Крыму три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Крыму раскрыли схемы нелегального въезда на полуостров во время карантина
В Крыму 1 мая режим самоизоляции нарушили почти 250 человек
Выбивают двери: Из обсерваторов Крыма пытаются совершить побеги
Больше 4 тысяч предприятий Крыма получили разрешения на работу
Два года тюрьмы и штраф: Владелец гостевого дома в Симеизе принимал туристов
В Крыму принудительно отправили в изоляторы 17 приезжих россиян
Коронавирус в Крыму: на 2 мая еще четверо заболевших, из них двое - прихожане церкви