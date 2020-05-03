2020-05-03T15:29:00+03:00
Экономика

В Крыму 6 мая расширят список разрешенных видов бизнеса

Власти сделают это только в том случае, если эпидемия коронавируса пойдет на спад
Анастасия ЖУКОВА
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Список разрешенных предприятий расширят 6 маяСписок разрешенных предприятий расширят 6 маяФото: Михаил ПАТЛИС
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В Республике Крым после 6 мая расширят список предприятий, которым разрешено работать в условиях пандемии коронавируса. Правда, произойдет это только в случае, если эпидемия пойдет на спад: как минимум, к этому времени не зарегистрируют новых серьезных очагов заражения covid-19.

- Пятого мая будут озвучены меры поддержки федерального центра и рекомендации Роспотребнадзора по направлениям, которым можно возобновить работу, после чего можно будет пересмотреть и расширить список разрешенных видов деятельности, - сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Напомним, в Крыму до 11 мая продлили режим всеобщей самоизоляции. Список предприятий, которые имеют право работать, расширили с 1 мая. Всем бизнесменам нужно подать уведомление об открытии и соблюдать строгие требования Роспотребнадзора, установленные на время пандемии.

Всего в Крыму подали такие уведомления более 7 тысяч предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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