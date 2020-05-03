«В поисках лучших условий для жизни»: Украинец попытался незаконно попасть в Крым

3 Май 2020 2020-05-03T17:01:20+03:00

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Гражданин Украины попытался незаконно пересечь границу России в Крыму и заработал уголовное дело.

42-летнего мужчину поймали пограничники недалеко от пункта пропуска «Армянск». Он шел пешком со стороны Украины, никаких документов при себе не было.

- Мужчина пояснил, что направлялся в Крым «в поисках лучших условий для жизни». К линии разграничения двух государств следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска «Каланчак» беспрепятственно обошел в темное время суток, - приводит слова задержанного пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы РФ). Суда он ожидает под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU