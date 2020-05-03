2020-05-03T19:35:20+03:00
Общество

На Крым надвигаются грозы, град и сильный ветер

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на 4-5 мая
Анастасия ЖУКОВА
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Спасатели просят крымчан быть осторожнееСпасатели просят крымчан быть осторожнееФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 4 и 5 мая ожидаются грозы, сильные ливни, а также град и шквалистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Такой прогноз дают синоптики крымского гидрометцентра.

- Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта, - предупреждают в пресс-службе крымского главка МЧС.

Спасатели советуют судоводителям и рыбакам воздержаться от выхода в море, гражданам - не находиться вблизи береговой линии во время шторма. В МЧС призывают жителей полуострова держаться подальше от ЛЭП, рекламных щитов, дорожных знаков и прочих крупногабаритных конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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