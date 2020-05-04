Погода в Крыму на 4 мая: дождь и тепло до +24

4 Май 2020 2020-05-04T07:09:59+03:00

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4 мая на Крымском полуострове синоптики обещают ненастье: дождь, грозу, сильный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-восточный 8-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU