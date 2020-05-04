2020-05-04T07:09:59+03:00
Общество

Погода в Крыму на 4 мая: дождь и тепло до +24

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
На Южном берегу Крыма переменная облачность.На Южном берегу Крыма переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

4 мая на Крымском полуострове синоптики обещают ненастье: дождь, грозу, сильный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-восточный 8-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 4 мая: дождь и тепло до +24
На Крым надвигаются грозы, град и сильный ветер
«В поисках лучших условий для жизни»: Украинец попытался незаконно попасть в Крым
В Крыму 6 мая расширят список разрешенных видов бизнеса
Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек
Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»
В Крыму с 1 мая заработали более 500 предпринимателей, более 7 тысяч - подали уведомления
Сайт правительства Крыма подвергся DDOS-атаке
В Крыму развернули четвертый обсерватор
Роспотребнадзор призвал крымчан не пытаться выехать на Украину
Шесть человек, которые были на службе вместе с зараженными певцами церковного хора в Крыму, попали в стационар
Крымские полицейские составили протоколы на 206 нарушителей режима самоизоляции
В Крыму еще одна зараженная коронавирусом женщина находится на аппарате ИВЛ
Координатор Бессмертного Полка в Крыму рассказал, как почтить память ветеранов дома
Погода в Крыму на 3 мая: небольшой дождь и тепло до +25
В Ялте зацвела глициния: 5 красивых фото с Южного берега Крыма
В Севастополе произошло смертельное ДТП: один погибший, трое пострадавших
На «Тавриде» возле Бахчисарая перезапущено движение
В Крыму три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Крыму раскрыли схемы нелегального въезда на полуостров во время карантина
В Крыму 1 мая режим самоизоляции нарушили почти 250 человек
Выбивают двери: Из обсерваторов Крыма пытаются совершить побеги
Больше 4 тысяч предприятий Крыма получили разрешения на работу
Два года тюрьмы и штраф: Владелец гостевого дома в Симеизе принимал туристов
В Крыму принудительно отправили в изоляторы 17 приезжих россиян
Коронавирус в Крыму: на 2 мая еще четверо заболевших, из них двое - прихожане церкви