В Крыму 30% зараженных коронавирусом не имеют симптомов

4 Май 2020 2020-05-04T10:48:34+03:00

За сутки в Крыму подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

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У трети крымчан, у которых не было симптомов, выявляют новую коронавирусную инфекцию на десятый день. Об этом сегодня заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- К сожалению, у нас в 30% случаев на десятый день в бессимптомных проявлениях мы подтверждаем новую коронавирусную инфекцию, - заявила Пеньковская.

Напомним, что за сутки в Крыму подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составило 111 человек, 39 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU