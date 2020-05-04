2020-05-04T10:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму 30% зараженных коронавирусом не имеют симптомов

За сутки в Крыму подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

У трети крымчан, у которых не было симптомов, выявляют новую коронавирусную инфекцию на десятый день. Об этом сегодня заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- К сожалению, у нас в 30% случаев на десятый день в бессимптомных проявлениях мы подтверждаем новую коронавирусную инфекцию, - заявила Пеньковская.

Напомним, что за сутки в Крыму подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составило 111 человек, 39 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму не будут оказывать материальную помощь украинцам
С 6 мая в Крыму разрешат занятия некоторыми видами спорта
За сутки из Украины в Крым приехали десять человек
В Крыму планируют начать проверки документов у жителей прибрежных поселков
Роспотребнадзор: крымские парикмахерские не соблюдают даже нормы СанПиНов 2010 года
Жители Крыма жалуются на нехватку полицейских отрядов
Шесть участников пасхального богослужения стали новым очагом коронавируса в Крыму
За сутки около 300 крымчан нарушили режим самоизоляции
Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков 1,9 тысячи человек
В Крыму 30% зараженных коронавирусом не имеют симптомов
Погода в Крыму на 4 мая: дождь и тепло до +24
На Крым надвигаются грозы, град и сильный ветер
«В поисках лучших условий для жизни»: Украинец попытался незаконно попасть в Крым
В Крыму 6 мая расширят список разрешенных видов бизнеса
Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек
Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»