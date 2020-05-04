Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков 1,9 тысячи человек
В Крыму больше 1,9 тысячи человек находятся под наблюдением медиков по коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
По ее словам, количество попадающих под меднаблюдение растет ежедневно.
- Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1 932 человека. Из них за сутки взяты под меднаблюдение 86 человек, сняты 36 человек, - сообщила Романовская.
По ее словам, количество заболевших коронавирусом в Крыму достигло 111 человек, выписано 39. 72 больных продолжают лечение. Из них в тяжелом состоянии с аппаратами ИВЛ находится три человека, у 52 пациентов зафиксировано состояние средней степени тяжести. У 17 человек заболевание протекает в легкой степени.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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