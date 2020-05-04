2020-05-04T11:09:57+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки около 300 крымчан нарушили режим самоизоляции

Против них составлены протоколы и выписаны штрафы
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: стоп-кадр оперативного видео МВД в РКФото: стоп-кадр оперативного видео МВД в РК
Изменить размер текста:

За сутки в Крыму выявили 281 нарушителя режима самоизоляции. В МВД по Крыму фиксируют увеличение количества нарушителей.

- Продолжаем фиксировать большое количество граждан на улицах – 281 нарушение по признакам административного правонарушения по статье 20.6.1 КоАП вчера зафиксировано, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, патрульные также проанкетировали и отправили по домам 241 пожилого человека, которым необходимо находиться дома из-за угрозы заражения коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму не будут оказывать материальную помощь украинцам
С 6 мая в Крыму разрешат занятия некоторыми видами спорта
За сутки из Украины в Крым приехали десять человек
В Крыму планируют начать проверки документов у жителей прибрежных поселков
Роспотребнадзор: крымские парикмахерские не соблюдают даже нормы СанПиНов 2010 года
Жители Крыма жалуются на нехватку полицейских отрядов
Шесть участников пасхального богослужения стали новым очагом коронавируса в Крыму
За сутки около 300 крымчан нарушили режим самоизоляции
Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков 1,9 тысячи человек
В Крыму 30% зараженных коронавирусом не имеют симптомов
Погода в Крыму на 4 мая: дождь и тепло до +24
На Крым надвигаются грозы, град и сильный ветер
«В поисках лучших условий для жизни»: Украинец попытался незаконно попасть в Крым
В Крыму 6 мая расширят список разрешенных видов бизнеса
Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек
Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»