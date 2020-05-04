За сутки около 300 крымчан нарушили режим самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T11:09:57+03:00

Против них составлены протоколы и выписаны штрафы

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За сутки в Крыму выявили 281 нарушителя режима самоизоляции. В МВД по Крыму фиксируют увеличение количества нарушителей.

- Продолжаем фиксировать большое количество граждан на улицах – 281 нарушение по признакам административного правонарушения по статье 20.6.1 КоАП вчера зафиксировано, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, патрульные также проанкетировали и отправили по домам 241 пожилого человека, которым необходимо находиться дома из-за угрозы заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU