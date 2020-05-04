2020-05-04T11:38:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть участников пасхального богослужения стали новым очагом коронавируса в Крыму

Всего было 15 человек, принимавших участие в службе храма Сакского района
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму коронавирусом заразились в общей сложности шесть человек, которые пришли на пасхальную церковную службу. Очаг заражения зафиксирован в Сакском районе, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- В очаге, который зарегистрирован в Сакском районе после светлого праздника Пасхи, уже зарегистрировано шесть заболевших. Всего там было 15 человек, принимавших участие в службе. Два заболевших у нас с пневмонией, один по контакту, два человека без клинических проявлений, - сообщила Пеньковская.

Кроме того, новый вирус выявлен у медработницы, которая оказывала помощь заболевшим из церковного хора. Она делала кардиограмму инфицированным.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора также отметила, что очаг, найденный а Красноперекопском районе, может иметь достаточно большое распространение. Там одновременно заболели муж и жена. Мужчину госпитализировали с пневмонией, а жена ввиду тяжести состояния тоже попала в инфекционное отделение Красноперекопской ЦРБ. У мужа подтвердился коронавирус, у его жены пока что нет.

Общее число зараженных коронавирусом в Крыму составило 111 человек, 39 из них уже выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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