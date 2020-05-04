2020-05-04T12:26:00+03:00
Общество

Жители Крыма жалуются на нехватку полицейских отрядов

Власти обещают добавить патрульных на улицы городов
Никита ПОЛЬКО
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Все силы МВД брошены на патрулирование.Все силы МВД брошены на патрулирование.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымчане жалуются на нехватку патрульных на лицах городов и поселков. Власти уверяют, что все силы МВД и Росгвардии «брошены на улицы», но обещают, что людей в форме станет больше.

- Поступали обращения от общественников по поводу того, что недостаточное количество патрулей, - завил глава региона Сергей Аксенов. - Я хочу сказать крымчанам, что все силы МВД и Росгвардии находятся на улицах. Людей, действительно, не хватает, - сказал Аксенов.

Заместителю начальника полиции МВД по РК Александру Смаглину дано поручение увеличить число нарядов.

- Наличие сотрудников в форме все равно дисциплинирует. Это такой внешний признак управляемости ситуации, -отметил Аксенов.

В Крыму на 4 мая зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 39 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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