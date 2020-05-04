Жители Крыма жалуются на нехватку полицейских отрядов
Крымчане жалуются на нехватку патрульных на лицах городов и поселков. Власти уверяют, что все силы МВД и Росгвардии «брошены на улицы», но обещают, что людей в форме станет больше.
- Поступали обращения от общественников по поводу того, что недостаточное количество патрулей, - завил глава региона Сергей Аксенов. - Я хочу сказать крымчанам, что все силы МВД и Росгвардии находятся на улицах. Людей, действительно, не хватает, - сказал Аксенов.
Заместителю начальника полиции МВД по РК Александру Смаглину дано поручение увеличить число нарядов.
- Наличие сотрудников в форме все равно дисциплинирует. Это такой внешний признак управляемости ситуации, -отметил Аксенов.
В Крыму на 4 мая зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 39 граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU