Роспотребнадзор: крымские парикмахерские не соблюдают даже нормы СанПиНов 2010 года

4 Май 2020 2020-05-04T12:24:14+03:00

Парикмахерским и салонам красоты можно работать, но с соблюдением жестких требований Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На предприятиях малого и среднего бизнеса не было плановых и внеплановых проверок, и они перестали соблюдать правила

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса показала, что крымские парикмахерские не умеют работать по нормам СанПиНов 2010 года. Об этом сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская

По ее словам, на горячую линию ведомства поступает много обращений по поводу организации работы салонов красоты и парикмахерских.

- Сделала бы отсыл всех наших граждан, которые работают в этой сфере, к санитарным правилам и нормам еще 2010 года, в которых очень четко режимы дезинфекции прописаны абсолютно таким же образом, ничего нового в этом нет, - отметила Пеньковская.

Глава Роспотребнадзора предположила, что длительный каникулярный проверочный период сыграл злую шутку. На предприятиях малого и среднего бизнеса не было плановых и внеплановых проверок, и они перестали соблюдать правила. Поэтому даже старые требования к нормам вызывают удивление в парикмахерских и салонах красоты.

Наталья Пеньковская подчеркнула, что новое требование - это термометрия, а также установка диспенсеров с дезинфицирующими средствами на входе. Вопросы же по норме площади не новы.

- Хочу отослать к СанПиНам, там очень четко прописано, что площадь на одно рабочее место в парикмахерской - от 4,5 до 7 метров, причем 4,5 метра - это при наличии отдельного помещения для мытья волос. Если же это в общем зале, то 8 метров, - заявила глава Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU