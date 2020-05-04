В Крыму планируют начать проверки документов у жителей прибрежных поселков

4 Май 2020 2020-05-04T12:38:34+03:00

В МВД по РК заверили, что в Крым пропускают только тех, кто имеет на полуострове регистрацию или недвижимость

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В Крыму намерены провести проверку приезжих в приморских населенных пунктах.

- Керчь, Ленинский, Черноморский районы - полно приезжих, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Мне звонят и говорят: в каждом дворе машины из других регионов. Мы сейчас решаем провести сплошную проверку документов.

В МВД по РК заверили, что в Крым пропускают только тех, кто имеет на полуострове регистрацию или недвижимость. Остальных же отправляют в обсерваторы.

В свою очередь, вице-премьер Елена Романовская сообщила, что многие приезжие звонят и спрашивают, какие в Крыму условия в обсерваторах.

- Минус в том, что из некоторых окон видно море, - прокомментировал Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU