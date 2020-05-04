2020-05-04T13:14:03+03:00
Общество

За сутки из Украины в Крым приехали десять человек

Они помещены в обсерватор
Надежда ДАЦЮК
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Граница Крыма с Украиной перекрыта с 18 мартаГраница Крыма с Украиной перекрыта с 18 мартаФото: Анастасия ЖУКОВА
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За сутки в Крым из Украины прибыло десять человек, шесть из них пытались пересечь пункт пропуска ночью, сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, на сегодняшний день количество желающих уехать из Крыма резко уменьшилось - в среднем в пять раз. Но количество тех, кто приезжает на полуостров, не изменилось. Через пункты пропуска в Крым прибыло 10 человек, шесть из них ночью.

- Наверное, они надеялись, что не будут помещены в обсерватор. Но они все уже там, все без исключения, - уточнила Наталья Пеньковская.

Напомним, на 4 мая в Крыму зафиксировано шесть новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 111 человек, 39 из них выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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