С 6 мая в Крыму разрешат занятия некоторыми видами спорта

4 Май 2020 2020-05-04T13:23:04+03:00

Можно будет проводить индивидуальные тренировки по легкой атлетике Фото: Игорь НОВИКОВ

В основном это будут занятия по легкой атлетике на открытых спортивных площадках и стадионах

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В Крыму разрешат заниматься некоторыми видами спорта в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, это будет доступно на открытых спортивных площадках и стадионах.

- Давайте принимать решение по спорту с 6 мая. Нет смысла оттягивать, на стадионе можно уже сейчас спокойно тренироваться, если это не командные и не контактные виды спорта, - заявил глава Крыма.

Сергей Аксенов отметил, что можно будет проводить индивидуальные тренировки по легкой атлетике и общей физической подготовке, но коллективные и контактные занятия спортом пока останутся под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU