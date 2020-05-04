С 6 мая в Крыму разрешат занятия некоторыми видами спорта
В Крыму разрешат заниматься некоторыми видами спорта в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, это будет доступно на открытых спортивных площадках и стадионах.
- Давайте принимать решение по спорту с 6 мая. Нет смысла оттягивать, на стадионе можно уже сейчас спокойно тренироваться, если это не командные и не контактные виды спорта, - заявил глава Крыма.
Сергей Аксенов отметил, что можно будет проводить индивидуальные тренировки по легкой атлетике и общей физической подготовке, но коллективные и контактные занятия спортом пока останутся под запретом.
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ИСТОЧНИК KP.RU