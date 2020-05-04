2020-05-04T15:30:46+03:00
Общество

На трассе «Таврида» в Ленинском районе изменили схему движения

Это необходимо для укладки финишного слоя асфальта
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Григорий НазаровФото: Григорий Назаров
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В Ленинском районе на трассе «Таврида» изменилась схема движения транспорта.

- Мы перепустили движение на всей протяженности первого этапа трассы «Таврида» от Керчи до поселка Приморский. Теперь машины едут по двум правым полосам по росту пикетажа, на которых уже уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Протяженность участка составляет 70 километров, - сообщил генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» - АО «ВАД» Григорий Назаров.

Дорожники уложили два слоя асфальта на двух левых полосах, по которым транспорт ехал раньше. Работники проводят подготовительные работы для укладки финишного слоя асфальта в конце мая.

Напомним, что на двух полосах первого этапа трассы «Таврида» укладка финишного слоя асфальтобетона закончилась в конце апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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