Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму

4 Май 2020 2020-05-04T18:37:34+03:00

В УМВД по Севастополю приняли решение о возбуждении расследования

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На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина. После он столкнул пострадавшую спиной в яму, передает ForPost.

Женщина попросила группу людей, которые зашли на территорию комплекса, уйти, поскольку в городе введен режим самоизоляции. Один из гостей в ответ на требование проявил агрессию и ударил постоялицу отеля, скинув ее в яму.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, принято решение о возбуждении расследования по признакам статьи административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Напомним, что «Аквамарин» был изолирован на две недели с 27 марта, поскольку у одной из владелиц отеля обнаружили коронавирус. Позже, когда ввели запрет на размещение туристов до 1 июня, гостиница активно рекламировалась как место для вип-самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU