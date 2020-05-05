Погода в Крыму на 5 мая: дожди и тепло до +19

5 Май 2020 2020-05-05T06:07:21+03:00

В Крым пришли дожди. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове актуально штормовое предупреждение

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5 мая на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, грозы и сильный ветер.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер днем юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU