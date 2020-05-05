Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан

5 Май 2020 2020-05-05T10:05:30+03:00

В выходные дни людей особенно много на морском побережье

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Администрация Алушты решила обратится к оперативному штабу по нераспространению коронавирусной инфекции в Крыму с просьбой перекрыть проезд к пляжам для жителей других регионов Крыма.

Городские власти предлагают выставить на Судакской развилке пост ДПС, чтобы не допустить проезда на личном транспорте лиц, не проживающих на территории муниципального округа, по трассе Алушта- Судак- Феодосия.

- Массовое посещение пляжной зоны села Солнечногорское и села Малореченское жителями Симферополя, Евпатории и др. - написала на своей странице в соцсетях глава администрации Алушты Галина Огнева. - 93 нарушения только в лесной зоне поселка Зеленогорье.

Всего за праздничные дни с 1 по 3 мая в муниципалитете зарегистрировано 174 нарушения режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU