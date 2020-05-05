2020-05-05T10:35:27+03:00
Общество

В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки

Общее количество инфицированных достигло 128 человек
Анна КИРИЕНКО
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Рекордное количество выявленных больных за сутки - 17 человекРекордное количество выявленных больных за сутки - 17 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму рекордное количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки - 17 больных. Из них 10 случаев в Алуштинской городской больнице, которая находится в режиме обсерватора с 26 апреля.

- Десять человек - это терапевтическое отделение Алуштинской городской больницы, два врача и восемь пациентов, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Самое опасное,что это происходит в больницах, и что у нас заражается медицинский персонал.

Все выявленные больные будут переведены из Алушты в Симферополь в инфекционный госпиталь. Режим обсерватора с терапии Алуштинской горбольницы будет снят по результатам лабораторных исследований остальных пациентов и медперсонала.

Напомним, в отделение терапии в Алуште обратилась 95-летняя женщина с жалобами на ОРВИ. После диагностирования у нее выявили коронавирусную инфекцию. Главный санитарный врач города принял решение закрыть отделение на обсервацию. В нем находились 19 человек - 17 медиков и 2 пациента. Еще 105 контактных лиц находятся под меднаблюдением на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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