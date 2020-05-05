Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет

5 Май 2020 2020-05-05T11:55:57+03:00

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В Крыму каждый четвертый больной коронавирусом моложе 40 лет. Среди заболевших 14 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, 18 человек - от 18 до 39 лет и 30 человек в возрасте 40-64 года.

- Сегодня вирус настолько мутирует, что не выбирает возраст и может поразить организм молодых людей, - отметила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

На данный момент в республике зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции. 21 из них завезены из-за границы, 15 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 70 случаев - по контакту с лабораторно подтвержденными случаями.

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ИСТОЧНИК KP.RU