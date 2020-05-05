2020-05-05T12:16:28+03:00
Происшествия

В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека

Остальных пассажиров спасли
Анна БУГОРКОВА
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Авария произошла в темное время суток. Фото; пресс-служба ГУ МЧС в РКАвария произошла в темное время суток. Фото; пресс-служба ГУ МЧС в РК
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В Саксом районе на повороте в село Охотниково 4 мая столкнулись два легковых автомобиля – «Мерседес» и «Лада». Авария произошла поздно вечером, сообщили в республиканском главке МЧС.

В результате страшного ДТП погибло два человека, остальные пассажиры - один взрослый и один ребенок - выжили. Сотрудники МЧС провели работу по деблокации одного из погибших участников ДТП.

Пострадавших доставили в приёмный покой центральной городской больницы города Саки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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