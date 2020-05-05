2020-05-05T12:27:34+03:00
Общество

На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули

Люди в форме помогут контролировать порядок в период самоизоляции
Анна БУГОРКОВА
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Полиции на всех нарушителей уже не хватает.Полиции на всех нарушителей уже не хватает.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На улицах Керчи, Феодосии, Ялты, Алушты, Евпатории и Симферополя за порядком в период самоизоляции будут следить казачьи патрули.

Количество бойцов составит 150 человек, сообщил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что наличие людей в форме дисциплинирует население.

Напомним, что на данный момент в Крыму зарегистрировано 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 21 - завезены из-за границы, 15 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 70 случаев - по контакту с лабораторно подтвержденными случаями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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