2020-05-05T13:23:57+03:00
Общество

За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции

На всех граждан составили протоколы
Анна БУГОРКОВА
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За сутки в Крыму задержали 5 несовершеннолетних.За сутки в Крыму задержали 5 несовершеннолетних.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Сотрудники полиции поймали 205 нарушителей режима самоизоляции. На всех составили протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение карантина), сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Кроме того, на улице задержали 5 несовершеннолетних, протоколы составили на родителей нарушителей.

Напомним, что штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму составляют 4 тысячи рублей на первый раз и 5 тысяч рублей за нарушение с личным транспортом. В дальнейшем при новых пренебрежениях карантином суммы увеличиваются до 15-40 тысяч рублей.

Штрафы еще выше, если нарушение режима нанесло ущерб здоровью или привело к смерти человека. Обычные граждане заплатят за это от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица - от 300 до 500 тысяч. А вот юрлица - от 500 тысяч и до миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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