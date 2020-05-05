Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
В Крыму многие предприятия возобновили свою работу на условиях выполнения необходимых санитарных норм. По итогам проверки соблюдения этих правил оказалось, что 727 предприятий и не соблюдают.
- По состоянию на 5 мая в муниципальных образованиях проведены проверочные мероприятия в отношении 10 380 субъектов различных видов деятельности. По итогам проверки по вопросам соблюдения санитарных норм общее количество выявленных нарушений составило 727, - сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
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ИСТОЧНИК KP.RU