2020-05-05T13:33:51+03:00
Экономика

Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции

За сутки найдено более 727 нарушений
Анна БУГОРКОВА
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Не все предприятия в Крыму готовы жить по новым правилам.Не все предприятия в Крыму готовы жить по новым правилам.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму многие предприятия возобновили свою работу на условиях выполнения необходимых санитарных норм. По итогам проверки соблюдения этих правил оказалось, что 727 предприятий и не соблюдают.

- По состоянию на 5 мая в муниципальных образованиях проведены проверочные мероприятия в отношении 10 380 субъектов различных видов деятельности. По итогам проверки по вопросам соблюдения санитарных норм общее количество выявленных нарушений составило 727, - сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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