Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина
Крымчане постепенно возвращаются к работе, некоторые предприятия возобновляют свою деятельность. На данный момент уведомление о начале работы подали 20 593 организации, сообщила министр финансов Крыма Ирины Кивико.
На руководителях предприятий лежит ответственность за соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологической профилактике.
Вице-премьер напомнила, что подать уведомление нужно всем руководителям и владельцам бизнеса, которые могут осуществлять деятельность в условиях повышенной готовности к ЧС.
Список организаций, которые могут работать в условиях пандемии коронавируса, расширили в Крыму с 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU