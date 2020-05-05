2020-05-05T15:02:37+03:00
Экономика

Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина

Бизнес обязан соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Список предприятий, которым разрешили работать, расширили 1 мая.Список предприятий, которым разрешили работать, расширили 1 мая.Фото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Крымчане постепенно возвращаются к работе, некоторые предприятия возобновляют свою деятельность. На данный момент уведомление о начале работы подали 20 593 организации, сообщила министр финансов Крыма Ирины Кивико.

На руководителях предприятий лежит ответственность за соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологической профилактике.

Вице-премьер напомнила, что подать уведомление нужно всем руководителям и владельцам бизнеса, которые могут осуществлять деятельность в условиях повышенной готовности к ЧС.

Список организаций, которые могут работать в условиях пандемии коронавируса, расширили в Крыму с 1 мая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число авиарейсов в Крым упало вдвое
Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан