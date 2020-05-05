Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина

5 Май 2020 2020-05-05T15:02:37+03:00

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Крымчане постепенно возвращаются к работе, некоторые предприятия возобновляют свою деятельность. На данный момент уведомление о начале работы подали 20 593 организации, сообщила министр финансов Крыма Ирины Кивико.

На руководителях предприятий лежит ответственность за соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологической профилактике.

Вице-премьер напомнила, что подать уведомление нужно всем руководителям и владельцам бизнеса, которые могут осуществлять деятельность в условиях повышенной готовности к ЧС.

Список организаций, которые могут работать в условиях пандемии коронавируса, расширили в Крыму с 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU