Число авиарейсов в Крым упало вдвое

5 Май 2020 2020-05-05T15:30:27+03:00

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Число авиарейсов в Крым в сравнении с 1 мая снизилось вдвое. Существенно снизился пассажиропоток на железнодорожном транспорте.

- Вчера было 12 авиарейсов, сегодня уже 6, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - 170 человек прибыло и 342 убыло. Двум пассажирам ограничен въезд в связи с с отказом прохождения изоляции в условиях обсерватора, один отправлен в обсерватор.

Московским и питерским поездом в Крым прибыли 79 пассажиров, тогда как накануне их было 140. Из прибывших крымско прописки или недвижимости не оказалось у одного человека. Он направлен в обсерватор. Ему компанию составили 10 человек, которые вернулись в Крым через российско-украинскую границу на севере полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU