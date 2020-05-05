2020-05-05T15:30:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число авиарейсов в Крым упало вдвое

Убывающих вдвое больше, чем прибывших
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Количество авиарейсов вернулось на уровень апреляКоличество авиарейсов вернулось на уровень апреляФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

Число авиарейсов в Крым в сравнении с 1 мая снизилось вдвое. Существенно снизился пассажиропоток на железнодорожном транспорте.

- Вчера было 12 авиарейсов, сегодня уже 6, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - 170 человек прибыло и 342 убыло. Двум пассажирам ограничен въезд в связи с с отказом прохождения изоляции в условиях обсерватора, один отправлен в обсерватор.

Московским и питерским поездом в Крым прибыли 79 пассажиров, тогда как накануне их было 140. Из прибывших крымско прописки или недвижимости не оказалось у одного человека. Он направлен в обсерватор. Ему компанию составили 10 человек, которые вернулись в Крым через российско-украинскую границу на севере полуострова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число авиарейсов в Крым упало вдвое
Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан