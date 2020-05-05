Семь крымчан не могут попасть домой из Израиля

5 Май 2020 2020-05-05T18:21:06+03:00

Всех вернувшихся ждет изоляция на 2 недели. Фото: Архив "КП".

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Власти продолжают сообщать о крымчанах, которые не могут вернуться домой и по-прежнему находятся за границей. Так, 5 мая глава республики сообщил о 7 крымчанах, которые находятся в Израиле в городе Тель-Авив.

Аксенов заявил, что им необходимо помочь выбраться и в дальнейшем поместить в обсерватор на двухнедельный карантин.

Напомним, что в Крыму запущена «горячая линия» Роспотребнадзора для туристов, попавших в сложную ситуацию за пределами Российской Федерации и внутри страны.

Сообщить о своем прибытии из-за границы необходимо по телефонам +7 (978) 919 11 23 или 8 800 555 49 43.

Также данные можно предоставить в Министерство здравоохранения Крыма с мобильного телефона по номерам 8 800 733 33 34 и 8 800 733 33 12 (телефоны работают с 08.00 до 20.00 в рабочие дни).

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ИСТОЧНИК KP.RU