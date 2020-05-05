2020-05-05T18:57:18+03:00
Общество

В Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе 6 мая частично отключат электричество

Энергетики Крымского полуострова ремонтируют трансформаторы и электросети
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму приведут в порядок электросети.В Крыму приведут в порядок электросети.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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6 мая, часть Севастополя, Симферополя и Симферопольского района останется без света. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Евпаторийское шоссе, 3/1-37/18 (нечет), 39, 41-83 (нечет);

пер. Кимовский, 1-9, 11, 13;

пер. Персиковый, 1-18;

ул. Ракетная, 6, 8, 3-13 (нечет);

ул. Хромченко, 6а, 10-22 (чет), 7-21/10 (нечет), 23/5, 23а;

пер. Зеленый, 3-15 (нечет), 6-34 (чет);

ул. Ким, 2-18 (чет), 35;

пер. Евпаторийский, 8, 19; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Москалева, 1

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

с 8.00 до 17.00

пгт Гвардейское: ул. Карла Маркса, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Бирюкова;

c. Строгоновка: ул. Даглы, ул. Ветан, ул. Яны-Ер, ул. Авдет, ул. Достлук, ул. Крымская, ул. Кунешли, ул. Абденнановой;

с. Передовое: ул. Новая;

с. Доброе: ул. Майская, ул. Ароматная, ул. Февральская, ул. Апрельская;

с. Пролетное: ул. Центральная

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Верхнесадовое (ООО «Крым Ойл», камера слежения, К-Телеком).

с 9.00 до 16.00

ул. Мореходная,60-А,94-Б,62-102(чет),21-41,91(нечет);

пер. Мореходный,2-14(чет),1-5(нечет);

про. Троицкий,2-12(чет),15-А,1-3,9(нечет);

ул. Айландовая,12-14(чет).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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