Погода в Крыму на 6 мая: облачно с прояснениями и тепло до +20

6 Май 2020 2020-05-06T05:55:11+03:00

Вода в море прогрелась до +15. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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6 мая на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем слабый дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU