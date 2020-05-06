Погода в Крыму на 6 мая: облачно с прояснениями и тепло до +20
6 мая на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем слабый дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.
В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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