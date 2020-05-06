«Ситуация прогрессирует»: В Крыму 32 новых случая коронавируса
В Крыму выявлено 32 новых случая коронавируса. Основной прирост заболевших дал очаг в горбольнице Алушты - 24 подтвержденных анализа.
- У нас ни в одном обсерваторе такого количества заболевших не было, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Ситуация прогрессирует.
Еще 6 новых случаев зарегистрировано в инфекционной больнице Ялты. Из 5 - это контакты медсестры, заболевшей коронавирусной инфекцией.
Одна больная жительница Симферополя прибыла недавно из Москвы, и еще один случай зарегистрирован в селе Почетное Красноперекопского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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