Крымчане успевают заразить своих близких коронавирусом, прежде чем попадают в больницу

6 Май 2020 2020-05-06T12:21:19+03:00

Две трети граждан обращаются за помощью только через несколько дней

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Крымчане поздно обращаются за медицинской помощью при проявлении вирусной инфекции. Это чревато не только осложнениями, но и распространением вируса среди близких.

- Наши жители обращаются за медпомощью даже при проявлении клинических случаев несвоевременно, - отметила руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Из всех случаев 70% обратились за медицинской помощью на 3-5 день с момента заболевания. Это привело к тому, что они стали источником инфекции для других людей.

В целом в регионе 48% положительных случаев covid-19 проходит без клинических проявлений, и своевременное выявление источников инфекции - это прерывание ее передачи.

Всего по состоянию на 6 мая в Крыму зарегистрировано 160 больных коронавирусной инфекции, из которых 41 уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU