2020-05-06T12:25:25+03:00
Происшествия

Под Судаком 15-летний ребенок разбился насмерть, упав с высокой скалы

Мальчик погиб еще до приезда спасателей
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
В горах Крыма погиб несовершеннолетний. Фото: пресс-служба МЧС по РК.В горах Крыма погиб несовершеннолетний. Фото: пресс-служба МЧС по РК.
Изменить размер текста:

В селе Богатовка, что неподалеку от Судака, со скалы Кая-Баши упал 15-летний подросток.

Спасателям было сложно попасть к месту происшествия - ребенок находился в труднодоступном участке гор с сыпучим грунтом .

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили тело пострадавшего через 15 минут, но мальчик уже был мертв. Причиной стала травма головы.

Высота падения составила около 30-40 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по РК и Севастополю.

С помощью альпинистского снаряжения и носилок тело погибшего подняли наверх и передали сотрудникам следственного комитета. В данный момент ведется расследование.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четверг власти сообщат о снятии запретов в Крыму после 12 мая
В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч рублей за прием туристов
В Алуште люди разгромили бетонные ограждения, мешавшие проехать к морю
Бельгийская овчарка по кличке Горыныч нашла по запаху банду воров
Под Судаком 15-летний ребенок разбился насмерть, упав с высокой скалы
Крымчане успевают заразить своих близких коронавирусом, прежде чем попадают в больницу
«Ситуация прогрессирует»: В Крыму 32 новых случая коронавируса
Погода в Крыму на 6 мая: облачно с прояснениями и тепло до +20
В Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе 6 мая частично отключат электричество
Семь крымчан не могут попасть домой из Израиля
В Феодосии неизвестные украли цветы из клумб
Как Симферополь готовится встречать 9 Мая
Число авиарейсов в Крым упало вдвое
Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан