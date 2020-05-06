Под Судаком 15-летний ребенок разбился насмерть, упав с высокой скалы
В селе Богатовка, что неподалеку от Судака, со скалы Кая-Баши упал 15-летний подросток.
Спасателям было сложно попасть к месту происшествия - ребенок находился в труднодоступном участке гор с сыпучим грунтом .
Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили тело пострадавшего через 15 минут, но мальчик уже был мертв. Причиной стала травма головы.
Высота падения составила около 30-40 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по РК и Севастополю.
С помощью альпинистского снаряжения и носилок тело погибшего подняли наверх и передали сотрудникам следственного комитета. В данный момент ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU