Под Судаком 15-летний ребенок разбился насмерть, упав с высокой скалы

6 Май 2020 2020-05-06T12:25:25+03:00

В горах Крыма погиб несовершеннолетний. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Мальчик погиб еще до приезда спасателей

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В селе Богатовка, что неподалеку от Судака, со скалы Кая-Баши упал 15-летний подросток.

Спасателям было сложно попасть к месту происшествия - ребенок находился в труднодоступном участке гор с сыпучим грунтом .

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили тело пострадавшего через 15 минут, но мальчик уже был мертв. Причиной стала травма головы.

Высота падения составила около 30-40 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по РК и Севастополю.

С помощью альпинистского снаряжения и носилок тело погибшего подняли наверх и передали сотрудникам следственного комитета. В данный момент ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU