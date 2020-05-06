Бельгийская овчарка по кличке Горыныч нашла по запаху банду воров

6 Май 2020 2020-05-06T12:48:53+03:00

Преступникам грозит 5 лет тюрьмы, а собаке причитаются лакомства [фото]

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В Симферопольском районе парочка друзей решила ограбить местный продуктивный магазин. Воришки разобрали часть крыши и по лестнице попали в помещение. Украли всего понемногу: алкоголь, сигареты и продукты для «закуски». Ущерб хозяин магазина еще подсчитывает.

На место преступления прибыли сотрудники полиции и бельгийская овчарка по кличке Горыныч.

Пес Горыныч и сержант кинологической службы МВД.

В магазине зацепок найти не удалось, а вот на лестнице пес почуял след грабителей.

Четвероногий сыщик привел полицию к воротам одного из домов поселка буквально в нескольких метрах от места ограбления, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Местного жителя, причастного к краже, допросили. Тот быстро сдал своего подельника. Против преступников возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением.

Теперь преступникам грозит срок лишения свободы до пяти лет. А вот Горыныч за успешно раскрытое дело награжден дополнительными лакомствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU