В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч рублей за прием туристов

6 Май 2020 2020-05-06T13:40:05+03:00

Речь идет про отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле

Изменить размер текста: A A

Два крымских отеля, которые решили разместить туристов во время режима самоизоляции, накажут штрафом.

Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что речь идет про отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле.

Мониторинг деятельности 85 отелей Симферополя, Алушты, Феодосии, Евпатории и Ялты показал, что фактически все средства размещения отказались принимать туристов. Кроме отелей «Надежда» и «Камелот».

- Была проведена контрольная закупка, факт оказания услуги размещения был задокументирован, - заключил Юрий Гоцанюк.

Составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

На данный момент полиция проводит проверку с целью завести уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России. Отелям грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в Крыму до 11 мая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU