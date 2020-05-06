В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч рублей за прием туристов
Два крымских отеля, которые решили разместить туристов во время режима самоизоляции, накажут штрафом.
Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что речь идет про отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле.
Мониторинг деятельности 85 отелей Симферополя, Алушты, Феодосии, Евпатории и Ялты показал, что фактически все средства размещения отказались принимать туристов. Кроме отелей «Надежда» и «Камелот».
- Была проведена контрольная закупка, факт оказания услуги размещения был задокументирован, - заключил Юрий Гоцанюк.
Составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
На данный момент полиция проводит проверку с целью завести уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России. Отелям грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, что режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в Крыму до 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU