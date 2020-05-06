2020-05-06T13:40:05+03:00
Общество

В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч рублей за прием туристов

Речь идет про отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле
Анна БУГОРКОВА
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Отелям запрещено принимать туристов до 1 июня.Отелям запрещено принимать туристов до 1 июня.Фото: Анна КИРИЕНКО
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Два крымских отеля, которые решили разместить туристов во время режима самоизоляции, накажут штрафом.

Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что речь идет про отель «Надежда» в Алупке и гостевой дом «Камелот» в Коктебеле.

Мониторинг деятельности 85 отелей Симферополя, Алушты, Феодосии, Евпатории и Ялты показал, что фактически все средства размещения отказались принимать туристов. Кроме отелей «Надежда» и «Камелот».

- Была проведена контрольная закупка, факт оказания услуги размещения был задокументирован, - заключил Юрий Гоцанюк.

Составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

На данный момент полиция проводит проверку с целью завести уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России. Отелям грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в Крыму до 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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