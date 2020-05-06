2020-05-06T14:04:03+03:00
Общество

В четверг власти сообщат о снятии запретов в Крыму после 12 мая

План действий власти республики озвучат 7 мая
Анна БУГОРКОВА
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Ограничения на работу бизнеса сняли еще 1 мая.Ограничения на работу бизнеса сняли еще 1 мая.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Президент России Владимир Путин сообщит 6 мая о дальнейшем плане действий страны после майских праздников.

В связи с этим власти Крыма планируют 7 мая решить, как работать в дальнейшем, заявил глава республики Сергей Аксенов.

- На завтрашнем штабе, с учетом позиции главы государства, мы озвучим план действий с 12 числа, - Аксенов.

Напомним, что по состоянию на 6 мая в Крыму выявлено 32 новых случая коронавируса. Основной прирост заболевших дал очаг в городской больнице Алушты - 24 подтвержденных анализа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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