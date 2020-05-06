В Первомайском районе на трассе загорелось два грузовика
Пожар успешно ликвидировали спасатели [фото]
Пожар быстро потушили. Фото: МЧС по РК.
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Ранним утром 6 мая на трассе в районе села Войково Первомайского района Крыма загорелись два стоящих рядом грузовика.
Прибившие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят кабины машин, сообщили в пресс-службе МСЧ по РК.
Пожар успешно потушили. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU