2020-05-06T14:33:52+03:00
Происшествия

В Первомайском районе на трассе загорелось два грузовика

Пожар успешно ликвидировали спасатели [фото]
Анна БУГОРКОВА
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Пожар быстро потушили. Фото: МЧС по РК.Пожар быстро потушили. Фото: МЧС по РК.
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Ранним утром 6 мая на трассе в районе села Войково Первомайского района Крыма загорелись два стоящих рядом грузовика.

Прибившие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят кабины машин, сообщили в пресс-службе МСЧ по РК.

Пожар успешно потушили. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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