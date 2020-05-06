2020-05-06T14:58:29+03:00
Коронавирус Covid-19

90 суток простоя: Бизнесменам Крыма напомнили о наказаниях за нарушения правил работы

Дезинфекции нет, температура не измеряется, средства защиты болтаются на подбородке
Анна КИРИЕНКО
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Дезинфекция, термометрия и средства индивидуальной защиты должны быть на каждом работающем предприятииДезинфекция, термометрия и средства индивидуальной защиты должны быть на каждом работающем предприятииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму большинство объектов сферы услуг возобновили работу без соблюдения санэпидрежима. Проверки на местах выявляют отсутствие дезинфекции в торговых залах, пустые журналы термометрии и лицевые маски на подбородке сотрудников.

- К сожалению, бизнес, который подал уведомления и подписал все условия (возобновления работы), понимая, что он должен выполнить для начала работы, продолжает это нарушать, - подчеркнула глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Часть ИП и других субъектов хозяйствования понимают так, что подав уведомления, они освобождены от ответственности и могут работать в том режиме, как считают возможным. Когда муниципальный контроль проверяет объекты и дает время на исправление, и вами ситуация не исправлена, начинает работать другой механизм: решение судов о закрытии на 90 суток, которое подлежит немедленному исполнению.

По словам руководителя управления, все требования к возобновлению деятельности были опубликованы заранее по отраслям. Поэтому у представителей бизнеса было время, чтобы оценить свои возможности и готовность к работе.

Напомним, с 1 мая в Крыму возобновили деятельность ряд предприятий и фирм сферы услуг. Мероприятия поддержки санэпидрежимов для сферы торговли, строительства, агропромышленного комплекса, общепита и сферы услуг Роспотребнадзор разработал отдельно и опубликовал на своем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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