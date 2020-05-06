Подарок ко Дню Победы: Обелиск славы в Керчи будет виден с Крымского моста
Накануне Дня Победы власти Керчи решили подсветить обелиск славы на горе Митридат. Объект подключили к сетям электроснабжения, сообщили в «Крымэнерго».
В городе запустили трансформаторную подстанцию, которая не только обеспечит энергией обелиск, но и прилегающие к нему улицы города.
Буквально за неделю энергетики установили 23 опоры, проложили 550 метров воздушной линии и смонтировали мачтовую трансформаторную подстанцию.
К подстанции уже подключили 20 частных жилых домов, расположенных у горы Митридат. В «Крымэнерго» также сообщили, что обелиск Славы будет виден с Крымского моста и многих районов Керчи.
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ИСТОЧНИК KP.RU