Подарок ко Дню Победы: Обелиск славы в Керчи будет виден с Крымского моста

6 Май 2020 2020-05-06T15:39:01+03:00

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Накануне Дня Победы власти Керчи решили подсветить обелиск славы на горе Митридат. Объект подключили к сетям электроснабжения, сообщили в «Крымэнерго».

В городе запустили трансформаторную подстанцию, которая не только обеспечит энергией обелиск, но и прилегающие к нему улицы города.

Буквально за неделю энергетики установили 23 опоры, проложили 550 метров воздушной линии и смонтировали мачтовую трансформаторную подстанцию.

К подстанции уже подключили 20 частных жилых домов, расположенных у горы Митридат. В «Крымэнерго» также сообщили, что обелиск Славы будет виден с Крымского моста и многих районов Керчи.

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ИСТОЧНИК KP.RU