2020-05-06T16:54:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Двухнедельный карантин в Севастополе станет обязательным даже при местной прописке

На блокпостах при въезде в город усилят контроль
Анна КИРИЕНКО
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В обсерватор будут направлять сразу с блокпоста. Фото:ForPost.В обсерватор будут направлять сразу с блокпоста. Фото:ForPost.
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В Севастополе обяжут всех прибывших проводить 14 дней карантина в условиях обсерватора, в том числе граждан с местной пропиской. На блокпостах при въезде в город ужесточат контроль за въезжающим транспортом, пишет ForPost.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение об обязательной обсервации всех приезжих, включая севастопольцев.

Он уверен, что единственный способ снизить темпы распространения инфекции. Сегодня в городе-герое выявили 8 новых случаев заболевания коронавирусом

- Возвращаются люди, у которых есть севастопольская прописка, у которых есть где жить, но тем не менее, все, кто принимает решение куда-то съездить, по возвращении направляются в обсерватор, - заявил Развожаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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