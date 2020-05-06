Троллейбусы с символикой 75-летия Победы выйдут на маршруты трех городов Крыма

6 Май 2020 2020-05-06T16:50:09+03:00

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В трех городах Крыма с завтрашнего дня на маршруты выйдут троллейбусы с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проезд в них будет бесплатным, пишет Крымское информационное агентство.

- Троллейбусы выйдут на маршруты в Симферополе, Ялте, Алуште и будут делать по нескольку оборотных рейсов в день. (…) Нам очень важно, чтобы те, кто проедут в этих троллейбусах, действительно приобщились к акции и вспомнили тех, кто освобождал нашу Родину, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова.

- Внутри троллейбусов будут также демонстрироваться видеоролики, посвященные 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU