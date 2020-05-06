2020-05-06T17:08:19+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 7 мая частично отключат электричество

Перебои со светом возникнут из-за ремонта электросетей
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Электричество пропадет в дневное время.Электричество пропадет в дневное время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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7 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электричества.

Свет на несколько часов пропадет из-за ремонтных работ на электросетях.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Васильева, 23б, 24, 27а, 28-30 (чет), 30/1;

пер. Заречный, 24-28 (чет);

ул. Трансформаторная, 1, 3, 10;

Каменский массив: садовые товарищества - Автомобилист, Полет, Пчелка, Энергия, Шинник, Домостроитель, Бодрость, Водник, Садовод, Изыскатель, Привал, Энергия, Автобусник

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

с 8.00 до 17.00

с. Пионерское: ул.Парковая, ул.Монетная, ул.Парниковая, ул.Бай Асана, ул.Чокрак, ул.Ролана Кадыева, ул.Вели Ибраимова, ул.Экси-Джами, ул.Мевляне, ул.Азизлер, ул.Арзы, ул.Санджак, ул.Алуштинская, пер.Салгирный, ул. Речная, ул.Сумская, ул.Безымянная, пер.Ручейный, ул.Крымская, ул.Степная, ул.Советская, ул.Просторная, ул.Эсмы Улановой, ул.Тотайкой, ул.Ай-Петри, ул.Октябрьская, ул.Терешковой, пер.Озерный, ул.Нижняя, ул.Высокая, ул.Верхняя, частное домовладение Янаки Н.В., ул.Набережная, пер.Тихий, ул.Амурская, ул.Трудовая, ул.Горная;

пгт. Гвардейское: ул. Магистральная;

с. Винницкое: ул. Терешковой, ул. Светлая, ул. Школьная, ООО «Крымская водная компания», ул. Молодежная, МУП «Южный Ресурс» (насосная станция).

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Верхнесадовое (ООО «Крым Ойл», камера слежения, К-Телеком)

с 9.00 до 17.00

ООО «Ясака»; ООО «Афрос».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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