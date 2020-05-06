Авиапарад в Крыму на 9 мая 2020: В трех городах прошли репетиции

6 Май 2020 2020-05-06T17:34:40+03:00

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Керчь и Севастополь вошли в список российских городов, где 9 мая состоятся авиапарады. Празднование не обойдет и другие города Крыма, где пройдут праздничные салюты.

Первые репетиции воздушного парада, посвященного 75-летию Победы, провели в Керчи и Севастополе 6 мая, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В ходе тренировочных полетов отработали различные элементы движения самолетов для конечного формирования единого воздушного строя.

Напомним, что торжественное празднования Дня Победы из-за угрозы коронавирусной инфекции перенесли на более поздний срок (возможные даты проведения парадов и празднеств – 24 июня или 2 сентября).

В воздушных авиапарадах, которые пройдут 9 мая в 10.00, примет участие авиация Южного военного округа. Всего планируют задействовать 126 самолетов и 84 вертолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU