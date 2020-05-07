Житель села под Бахчисараем продал чужую землю за миллион рублей
В Бахчисарайском районе предприимчивый местный житель продал мужчине из Томска чужой земельный участок.
В пресс-службе МВД по РК сообщили, что пострадавший специально приехал в Крым в январе, чтобы подобрать себе место для дома.
В одном из сел Бахчисарайского района он познакомился с местным жителем, который якобы выставил на продажу свои участки земли. Осмотрев имущество стороны договорились о сделке. Житель Томска перевел продавцу на банковскую карту миллион рублей. Со временем мошенник перестал выходить на связь.
Сотрудники полиции поймали злоумышленника – им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Бахчисарайского района.
Следственный отдел ОМВД России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит срок лишения свободы до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU